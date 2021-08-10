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Tunceli'de 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi

Bir süre kendisini görüntüleyen vatandaşı izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı

10 Ağustos 2021 13:17

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntülendi.

tuncelivaşakormanın hayaleti

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