Tunceli'de öğrenci olan Gülistan Doku'dan 2 gündür haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 2 gündür haber alınamıyor. Doku'nun en son Tunceli-Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit edildi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 2 gündür haber alınamıyor. Polis, Doku'nun en son dün saat 22.00 sıralarında Tunceli-Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit etti.



Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, dün sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra akşam dönmeyince arkadaşları ve ailesi telaşlandı. Telefona da cevap vermeyen Doku'nun ailesi Diyarbakır'dan Dersim'e gelip polise başvurdu. Ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için kent genelinde çalışma başlattı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar sürüyor.