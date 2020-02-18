Tunceli’de kırmızı listedeki 'vaşak' görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altına alınan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de görüntülendi.

Sütlüce-Tunceli yolu arasında bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde karayolunda bir süre ilerleyen vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Köyünden şehir merkezine aracıyla seyir halindeyken vaşağa denk geldiğini belirten vatandaş, “Sonradan vaşak olduğunu fark ettim. Hayvanı rahatsız etmedim” dedi.