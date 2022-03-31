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Tunceli'de kaya parçaları karayoluna düştü

O anlar kamerada

31 Mart 2022 20:30

Tunceli-Erzincan karayoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli-Erzincan karayolu Senek köyü yol ayrımında yükseklerden kaya parçaları koparak karayoluna düştü. Karayolunun bir şeridini kapatan kayaların düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Karayolları ekipleri düşen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açarken bu yolu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istedi.

Kaynak: İHA

tuncelikayaparçayol

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