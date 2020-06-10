Tunceli'de görüntülendi; sadece Türkiye'de yaşıyor: 'Wagner Engereği'

Tunceli’de sadece Türkiye’de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunduğu bilinen Wagner Engerek yılanı tespit edildi. Wagner Engereği'nin 1500 rakımda dar bir alanda yaşadığı öğrenildi.

Tunceli'de yapılan arazi çalışmasında Erzincan'dan Araştırma Görevlisi Mert Elverici, sadece Türkiye’de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunan Wagner Engerek yılanı tespit etti. Tespit edilen yılan ve yavrusu ile Pülümür İlçesi Gökçekonak Köyü’nden Kayhan Çelik tarafından görüntülendi.

1500 rakımda yaşıyor

Küresel ısınma nedeniyle nesli ciddi tehdit altında olduğu belirtilen ve bin 500 rakımın üzerinde dar bir alanda yaşadığı ifade edilen Wagner Engerek türünün yanı sıra Tunceli’de 13 yılan türü daha bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA