Tuncay Özkan, tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Terkoğlu ile olan cezaevi fotoğraflarını paylaştı: Aklımız sizdedir

CHP Genel Başkan yardımcısı Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde 'Libya'da ölen MİT mensupları' haberleri nedeniyle tutuklanan 6 gazeteciden ikisi olan OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile OdaTv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu için cezaevinde çekildikleri fotoğraflardan oluşan bir video paylaştı.

Özkan, sosyal emdya hesabından paylaştığı iki 'Barış' ile cezaevi fotoğraflarının yer aldığı videonun üstüne, 'Aklımız sizdedir' notunu düştü.

Videonun arka fonunda sanatçı Ruhi Su'dan Mahsus Mahal şarkısı duyuluyor.

Ne olmuştu?

"Libya'da ölen MİT mensupları" haberleri gerekçe gösterilerek 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlamasıyla OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

Aynı suçlamadan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklanmış, tutuklu gazeteci sayısı 6'ya çıkmıştı.