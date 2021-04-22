Tuncay Özkan paylaştı; gün gün 128 milyar doların hikâyesi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "128 milyar dolar nerede" sorusuna yanıt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar temsilcilerinden yapılan açıklamaları bir videoda topladı.

CHP'li Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; iktidar yetkililerinin, "128 milyar dolar" tartışmaları ile ilgili çeşitli açıklamalarını bir videoda derledi.

Özkan videoyu, "Gün gün 128 milyar dolar hikayesi. Hepsi kayıtlarda artık internet denen olay var" notu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut'un sözleriyle açılan video, yine Erdoğan'ın "Artık dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir sözün esiri olursun. Bunların hepsi kayıtlarda artık. Artık internet denilen bir olay var. Her şey kayıtlarda. Ayıptır, nasıl böyle yalan söylüyorsun" açıklamasını yaptığı görüntülerle sona erdi.