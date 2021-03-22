CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 2 dakika 4 saniyelik; toplamda 12 video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a dolar hatırlatmasında bulundu.

Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nu getirilmesi sonrası doların ateşini yükseltti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 2 dakika 4 saniyelik; toplamda 12 video ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a dolar ile ilgili sözlerini hatırlattı.

Özkan sosyal medya hesabından yayınladığı videoya, "Ekonomi ondan sorulur. Bir bilen o!" notunu düştü.

"Dolar alan yaya kalır"

İlk videoda Dolar 2,62 iken Erdoğan, "Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım" diyor.

"Sakın dolar almayın duvara çarparsınız"

Erdoğan, dolar; 2,64 iken ise, "Sakın dolara yüklenerek, dolar alarak köşeyi döneriz gibi birşeyin içerisine girmeyin yanlış yaparsınız. Duvara çarparsınız" ifadelerini kullanıyor.

"Sizi Allah için seviyorum, yastık altındaki doları bozdurun"

Dolar; 3,58 iken de Erdoğan, "Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun, ben milletime şunu hatırlatıyorum; sevgili milletim sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız" diyor.

"Dolar 3,50'nin de altına düşecek"

Erdoğan dolar; 3,62 iken, "Dolar 3,50'nin altına düşecek" diyorken dolar 6,55 iken de "Burada ürkecek hiçbir şey söz konusu değil. Ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum; kimse yastığının altında şı dövizi biriktirmesin" ifadelerini kullanıyor.

"Başkanlığı ver, mücadeleyi gör"

24 Haziran seçimleri öncesi dolar 7,08 iken Erdoğan, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır görün" diyerek yetki istiyor.

Erdoğan yetkiyi milletten aldıktan sonra dolar 7,91'e yükselirken, Erdoğan, "Yastığınızın altındaki dövizleri çıkarın" çağrısını yineliyor.

"Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var"

"Şunu bilin, bugün dünden daha iyi, yarın bugünden de iyi olacak. Bunu unutmayın onların dolarları varsa bizim de hakkımız var, halkımız var, Allah'ımız var" diyen Erdoğan bir başka konuşmasında şunları söylüyor:

Döviz kurunun özellikle ekonomi kuralları içerisindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun.

"Tulumbada su yok"

Erdoğan bir başka videoda, "Şu anda tulumbada su yok" itirafında bulunurken peşinden gelen videoda Erdoğan'ın bir imza ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alması geldi.

"Erdoğan'a güvenen yaya kaldı"

Son video ise AKP dönemi ekonomisini özetledi. Erdoğan diğer derleme videoda ise şunları söylüyor:

Benim de alanım ekonomi... Ya yalan söylemeyin bu millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben."