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Tuncay Özkan'dan AKP'li Mehmet Özhaseki'ye: Maskesi düşen AK anlayış!

Özkan, Özhaseki'nin AKP'li ve CHP'li iki belediyenin icraatlarına yönelik yaptığı yorumları paylaştı

06 Temmuz 2020 14:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin bir televizyon programında AKP'li ve CHP'li iki belediyenin yaptıklarıyla ilgili konuşurken farklı bir dil kullanmasını 'Aynı program aynı konuk maskesi düşen AK ANLAYIŞ!' sözleriyle eleştirdi. 

Aynı programda Özhaseki, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın icraatlarını "Taş üzerine bir taş koydularsa söylesinler. Ağlaklık devam ediyor. Nedir bu; 'Meclis bana iş yaptırmıyor" sözleriyle eleştirirken, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın icraatlarını ise "Memduh Başkan ve altındaki ekip kendine has çalışmayla yoluna devam ediyorlar. Bu altı ay içinde ciddi bir proje ortaya koymamış olabilirler. Açılış yapamamış olabilirler. Kimse evinden çıkıyordu zaten" sözleriyle anlatıyor. 

Tuncay Özkan bu videoyu paylaşarak üzerine "Aynı program aynı konuk maskesi düşen AK ANLAYIŞ! CHP'li Ankara Büyükşehir'i asılsız bir şekilde proje üretmemekle suçlayan AKP'li Mehmet Özhaseki, söz konusu AKP'li belediye olunca, 'virüs vardı, zaten kimse evinden çıkmıyordu. Belediyeler maaş ödeyemedi' bahanesine sığındı!" notunu düştü. 

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