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Tuncay Özkan, Çavuşoğlu'nun, 'İhtiyacımız olmasına rağmen 34 ülkeye yardım elimizi uzattık' sözlerine Erdoğan'ın o konuşmasıyla yanıt verdi

15 Nisan 2020 13:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde "Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık" sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Kırklareli'de yaptığı mitingi de hatırlatarak bir video paylaştı. 

Videoda Çavuşoğlu'nun sözleri ve Erdoğan'ın 2011'de Kırklareli Lüleburgaz'da yaptığı mitingde Türkiye eğitiminde sınıflara akıllı tahtanın geleceğini söylediği konuşmasında "Yahu Amerika'da George bunu kullanacak da, Almanya'da Hans, Helga bunu kullanacak da benim Lüleburgaz'ımdaki, Kırklareli'mdeki Ahmedim, Mehmedim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşem niçin bunu kullanmasın?" ifadesi yer alıyor. 

Özkan paylaşımına," Ellere var vatandaşa yok! Niye şimdi anladık. Ele verir sağlık ekipmanını bize gene hakaret, nasihat dua. Ahmet, Mehmet ve Hasan’ı unut yine Tomas’a yatırım yap sen!" notunu düştü. 

 

 

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