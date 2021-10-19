CHP'li Özkan paylaştı: Bu düzen böyle gitmez, ilk seçimde AKP gidecek

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Üsküdar'daki bir semt pazarında pazar artıklarını toplayan vatandaşların görüntülerini paylaşarak " Bu düzen böyle gitmez. İlk seçimde AKP gidecek" dedi.

Paylaşımında doların yükselişini hatırlatan Özkan, "Mazota sürekli zam geliyor. Kara kış kapıda, raflardaki hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Simit hesabıyla iktidara gelen AKP, vatandaşı semt pazarlarından artanları toplamaya mahkum etti. Bu düzen böyle gitmez. İlk seçimde AKP gidecek" ifadelerini kullandı.