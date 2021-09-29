T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tunç Soyer: Öğrencilerimizi açtığımız yurtlarımıza yerleştirmeye başladık, evlatlarınız İzmir’e emanet

"Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız demiştik"

29 Eylül 2021 13:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kentte barınma sorunu yaşayan öğrencileri yurtlara yerleştirmeye başladıklarını duyurdu. 

Öğrencilerin, belediyenin kendi imkanları ile yapılan yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Soyer, sosyal medyadan öğrencilerle yapılan röportajlardan oluşan bir video paylaşarak "Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Öğrencilerimizi kendi imkanlarımızla açtığımız yurtlarımıza yerleştirmeye başladık. Anne babaların gönlü ferah olsun. Evlatlarınız İzmir’e emanet" dedi. 

Tunç Soyerİzmir Büyükşehir Belediyesibarınamıyruzyurt sorunubelediye yurtları

Diğer Videolar

İnternetten fotoğraf makinesi aldı, fındık ve bozuk kamera geldi; "Bari sağlam fındık gönderselerdi"

CHP'li Öztrak'a dert yanan genç: Yok abi, iş yok; anneme ceket aldırdım, utanıyorum

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2021

"Şakkanadak dolar satarım" diyen Batırel'den yeni yorum: Bu fiyatlardan kim alır, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

HaberTürk'te 'faiz' yorumları: Mehmet Akif hangisi normal ki kardeşim; bence artık kimseye ne bekliyorsun deme, sorma

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24