Tunç Soyer: Öğrencilerimizi açtığımız yurtlarımıza yerleştirmeye başladık, evlatlarınız İzmir’e emanet

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kentte barınma sorunu yaşayan öğrencileri yurtlara yerleştirmeye başladıklarını duyurdu.

Öğrencilerin, belediyenin kendi imkanları ile yapılan yurtlara yerleştirildiğini söyleyen Soyer, sosyal medyadan öğrencilerle yapılan röportajlardan oluşan bir video paylaşarak "Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Öğrencilerimizi kendi imkanlarımızla açtığımız yurtlarımıza yerleştirmeye başladık. Anne babaların gönlü ferah olsun. Evlatlarınız İzmir’e emanet" dedi.