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Tunç Soyer: İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Sözleşmesi hükümlerini uygulayacağız

"Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız"

11 Mayıs 2021 19:54

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sözleşmesi hükümlerine belediye olarak uyacaklarını açıkladı.

Soyer İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yılında yaptığı açıklamasında "Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız" dedi.

Soyer paylaşımına şu notu düştü; 

"İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011’de pekiştirdiği gurur nişanesidir. Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız."

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