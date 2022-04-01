Tunç Soyer, Çeşme Çiftlikköy'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy’deki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Çeşme'nin Çiftlikköy beldesinde bugün öğlen saatlerinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle otluk ve ağaçlık alanda yayılan alevlere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yangınla ilgili bilgi verdi. Soyer, şu açıklamayı yaptı:



"Ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı."

Kaynak: ANKA