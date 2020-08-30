Tunç Soyer'den bisikletle bayram turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan üstü açık otobüsün önünde Zafer Korteji'ne bisikletiyle eşlik etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İzmirlileri bisikletiyle selamladı. Üstü açık otobüsle düzenlenen kortejin önünden bisikletiyle ilerleyen Başkan Soyer, halkı selamladı.

Üstü açık otobüse binmesine izin verilmediğini bu sebeple bisikletiyle korteje katılacağını açıklayan Başkan Soyer, "30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlığımızın bayramıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir ulusun zincirlerini kırdığı gündür. Zafer Turu'nda üstü açık otobüste bulunmamıza izin verilmedi. Bisikletimle kortejin önündeyim. İzmir Marşı'yla geliyoruz" dedi.





