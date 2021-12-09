T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tunç Soyer:  Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti

09 Aralık 2021 13:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti" dedi.

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan Soyer, ""Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti.  Vatandaşlarımız müsterih olsun, sözünü verdiğimiz tüm metro çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. 

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç SOyerdövizartışkent

Diğer Videolar

Konyalı gencin “FED’in alacağı faiz kararı Türk Lirasını nasıl etkiler” sorusuna Babacan’dan yanıt: Türk Lirasını asıl Cumhurbaşkanı'nın tezleri etkiliyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin baş şüphelisi yakalandı; operasyon anı kamerada

Mansur Yavaş, ABB'nin et desteği kampanyasını paylaştı: Biz burada kaybedeni olmayan, büyük bir aileyiz

Yan yatan kamyonu görüntüleyip haber spikeri gibi kazayı anlattı

CHP'li Akın: İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı, bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak

Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24