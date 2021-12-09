Tunç Soyer:  Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti" dedi.

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan Soyer, ""Bir gecede dövizin yükselmesiyle 3 milyar TL kaybettik, bu kentimize kazandırabileceğimiz yeni bir metro hattı demekti. Vatandaşlarımız müsterih olsun, sözünü verdiğimiz tüm metro çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.