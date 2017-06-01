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Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın evinde hüzün…

01 Haziran 2017 21:26

Şırnak Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde üst rütbeli askerleri taşıyan Cougar tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan 13 askerden biri olan 51 yaşındaki Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Balıkesir'in Edremit ilçesi, Akçay Mahallesi'ndeki yazlık evlerinde bulunan üvey annesi Fatma Aydın, şehadet haberini televizyondan öğrendiklerini, eşinin cenaze töreni için gece Ankara'ya yola çıktığını söyledi. Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 askerden Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın acısı yaşanıyor. Aydoğan Aydın'ın üvey annesi Fatma Aydın, gece eşinin kahvede olduğunu ve acı haberi de televizyon haberlerinde öğrendiğini söyledi. Eşi Ahmet Aydın'ın büyük bir üzüntüyle eve geldiğini ve üzerini değiştirip hemen Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığını anlatan Aydın, "Eşim saat 21.00- 21.30 sıralarında kanvedeydi, duyar duymaz geldi. Görümcemin eşi de arayıp, Ankara'ya gelmesini istemiş. Bunun üzerine apar topar gitti. Ne söyleyeceğimi hiç bilemiyorum. Şok olduk. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu" diye konuştu. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı en son televizyonda gördüklerini belirten anne Aydın, "3 veya 4 gün önce Cumhurbaşkanıyla telefonda konuşurken gördük. Sürekli televizyonlara çıkıyor, biz de devamlı izliyorduk. Bazen, bize telefon edip, çıkacağı kanalı söylüyordu. Telefonla da sürekli görüşüyorduk zaten. Cenaze töreni Ankara'da olacak" dedi. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Akçay Mahallesi'nde bulunan babasının evini ziyaret etti. İhtiyaç duyulması halinde yardımcı olunmak üzere burada bir ekip görevlendiren Başkan Saka, Fatma Aydın'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Belediye olarak şehit ailesinin yanında olduklarını söyleyen Başkan Saka, ekiplerin evin yakınında olacağını söyledi. Başkan Saka, annenin Ankara'ya gitmek istemesi halinde belediye olarak araç tahsis edileceğini de ekledi.

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