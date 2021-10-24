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TÜGVA'nın 'yemini' ortaya çıktı: Bilal Erdoğan kürsüdeyken "Biz TÜGVA erleri" diye ant içtiler 

24 Ekim 2021 21:39

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'lıların düzenlenen bir toplantıda 'Komando Andı'nın sözlerini değiştirerek okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüde "Biz TÜGVA erleri" diyen grubun, “Ben Türk komandosuyum” yerine “Ben TÜGVA’lıyım” diyerek ant içtiği ve 3 kez "Başkomutan Erdoğan" sloganları atıp tekbir getirdiği duyuluyor.

Büyükada İskelesi'nde tahliye krizi ve kamu kurumlarına atama yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 571 temsilcisinin katılımıyla geçtiğimiz gün toplantı düzenledi.

Sözcü'de yer alan habere göre; etkinliğe TÜGVA'nın kurcuları arasında yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı.

Yapılan toplantıdan paylaşılan bir görüntü sosyal medyada tepki çekti. Toplantıya katılan TÜGVA'lılar ‘Komando Andı'nı değiştirerek okudu. Hep bir ağızdan okunan yeminde “Biz TÜGVA erleri” ifadesi kullanıldı.

TÜGVA'lıların okuduğu antta, “Ben Türk komandosuyum” sözlerinin “Ben TÜGVA'lıyım” diye değiştirildiği de duyuldu.

TÜGVA'lıların okuduğu antta, “Her zaman ve her yerde” sözleriyle birlikte “Arakan'da, İdlib'te, Keşmir'de, Libya'da, Yemen'de, Silivri'de, Pendik'te, Çatalca'da, Adalar'dayız” “Biz TÜGVA İstanbul’uz” eklemeleri yapıldı.

"Başkomutan Erdoğan sloganları"

TÜGVA'lılar, antlarını 3 kez “Başkomutan Erdoğan” sloganı atarak ve tekbir getirerek sonlandırdı.

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