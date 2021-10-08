TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'ni tahliye etmemesine karşı suç duyurusu

08 Ekim 2021 16:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Büyükada'daki Vapur İskelesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) verilen alanın tahliyesi için alınan mahkeme kararının uygulanmaması üzerine suç duyurusunda bulunuldu.
Aralarında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de bulunduğu onlarca kişi, Adalar Adliyesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirerek suç duyurusu dilekçesini verdi.
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