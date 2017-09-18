Tuğçe Kazaz: AK Parti'den soğudum

Beyaz TV’de Tahir Sarıkaya'nın sunduğu “Uyan Türkiyem” programına katılan eski manken Tuğçe Kazaz dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara verdiği destekle tanınan Tuğçe Kazaz, 2019’da yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili iktidara yüklendi. “Ben de artık AK Parti’ye ufak ufak soğumalar başladı” diyen Tuğçe Kazaz, “FETÖ bütün oluşumlara girmiş. Yargıya, askeriyeye, istihbarata bulaşmışsa siyasete bulaşması çok kolaydır. Fakat bu siyasete hiç bulaşmamış gibi hava yaşanması ve bunların ortaya çıkarılmaması ben de soğumalara neden oldu” ifadelerini kullandı. Kazaz’ın bu sözlerine programın sunucusu Tahir Sarıkaya, “Sizin bu eleştirinize şok oldum” diyerek yanıt verdi.