Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi

Yılbaşı gecesi Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Yılbaşı gecesi Antalya’da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak “Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı” iddiasında bulundu.