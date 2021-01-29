Tuğba Özay'dan homofobik paylaşım: "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun!"

"Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun"

Paylaştığı fotoğrafına kadınlar ve erkekler üzerinden fobik bir açıklama yapan Özay, "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!" diye yazdı.

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;