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Tuğba Özay'dan homofobik paylaşım: "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun!"

Eski manken Tuğba Özay'ın paylaşımı tepki topladı

29 Ocak 2021 18:00

Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafına, "Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz" notunu düşen eski manken Tuğba Özay'ın bu paylaşımı tepki topladı. Kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

"Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun"

Paylaştığı fotoğrafına kadınlar ve erkekler üzerinden fobik bir açıklama yapan Özay, "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz... Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem gittikçe yozlaşıyorsun!" diye yazdı. 

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları; 

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