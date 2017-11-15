Tuğba Ekinci'nin yıllar önce katıldığı 'İbo Show'daki o sözleri yeniden gündeme geldi

Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yıllar önce katıldığı ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı 'İbo Show'daki "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de.. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" sözleri son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ekinci, konuya ilişkin olarak, "İbrahim Bey ile birbirimize takılıyorduk. İbrahim Tatlıses'in bana karşı hiçbir zaman yanlışı olmamıştır. İyi bir şov kadınıyım. Yıllar geçse de hiçbir şey yapmadan gündeme gelmem bunu da gösteriyor" açıklamasında bulundu.