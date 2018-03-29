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Tuğba Ekinci'den ‘Afrin şarkısı': Komandonun bir bakışı, yetmedi sana İzmir kızı

29 Mart 2018 20:35

Şarkıcı Tuğba Ekinci, “Türkiye'nin Aslanları” adlı şarkısının video klibini, 18 Mart'da Afrin'e giren Türk askerlerine armağan etti. Yapılan açıklamada, videoda kullanılan tüm görüntülerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından özel bir izinle kullanıldığı da ifade edildi. Çalışmasını 1 ay önce tamamlayan şarkıcı, Mehmetçiğin Afrine girmesini beklediği için, bu tarihi beklediğini açıkladı. Ekinci yaptığı açıklamada “Tüm askeri birliklerde marş olan ‘Türkiye'nin Aslanları' adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan tüm izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz, Mehmetçiğin Afrin'e girmesini bekledik. Ne mutlu ki Askerlerimiz bizim için çok anlam taşıyan 18 Mart tarihinde Afrin'e girdi. Umarım benim bu çalışmam da onlara bir moral olur” dedi. DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında 20 Mart tarihinde yer alan, sözü ve müziği anonim olan “Türkiye'nin Aslanları”nın aranjesi Suat Aydoğan tarafından yapıldı.

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