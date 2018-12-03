Tuğba Ekinci: Biz Türk kızıyız, bazı şeyler başımıza geldiğinde düşünmemiz lazım, kocan mı derler adama!

Katıldığı magazin programında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddet görmesine ilişkin olarak konuşan Tuğba Ekinci, "Biz Türk kızıyız bazı şeyler başımıza geldiğinde şikâyet etmeden önce bunu düşünmemiz lazım. Kocan mı derler adama" değerlendirmesinde bulundu. Sunucu, Tuğba Ekinci'nin bu sözlerine, "Allahtan hâkimler ve savcılar senin gibi düşünmüyor. Kocan mı sevgilin mi demiyorlar" diye yanıt verdi. Ekinci sözlerinin devamında, "Ahmet çok hatalı ama oyuncu erkekler düzenli yaşamıyor. Bunları ya seversin ya sevmezsin. Sinir sistemleri, egoları vardır. Dur bir daha deneyeyim, bu sefer de adam olmazsa topluma rezil edeyim demezsin" sözlerini sarf etti.