T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tuğba Ekinci: Biz Türk kızıyız, bazı şeyler başımıza geldiğinde düşünmemiz lazım, kocan mı derler adama!

03 Aralık 2018 14:35

Katıldığı magazin programında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddet görmesine ilişkin olarak konuşan Tuğba Ekinci, "Biz Türk kızıyız bazı şeyler başımıza geldiğinde şikâyet etmeden önce bunu düşünmemiz lazım. Kocan mı derler adama" değerlendirmesinde bulundu. Sunucu, Tuğba Ekinci'nin bu sözlerine, "Allahtan hâkimler ve savcılar senin gibi düşünmüyor. Kocan mı sevgilin mi demiyorlar" diye yanıt verdi. Ekinci sözlerinin devamında, "Ahmet çok hatalı ama oyuncu erkekler düzenli yaşamıyor. Bunları ya seversin ya sevmezsin. Sinir sistemleri, egoları vardır. Dur bir daha deneyeyim, bu sefer de adam olmazsa topluma rezil edeyim demezsin" sözlerini sarf etti.

ETİKETLER

tuğba ekincierkek şiddetisıla gençoğluahmet kural

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

'Kutsal topraklarda' porno çekip Pornhub'a yüklediler; yüz binlerce kişiyi karşılarına...

Türkiye'de evlenme oranı son 10 yılda yüzde 25 düştü...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24