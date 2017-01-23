TÜBİTAK kabul etmedi, ABD'de altın madalya aldı

Antalya'daki özel bir kolejde eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Mehmet Can Dursun ile 12. sınıf öğrencisi İrfan Efe Boztepe'nin kimya öğretmeni Gülay Demirci danışmanlığında, TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi, ABD'de dünya çapında düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. İzmir'de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu'nda sunum yapan iki öğrenciyle öğretmenlerine plaket verildi. İki öğrenci, yengeç ve karides kabuklarını kullanarak yaptığı nanolif, yaraları yüzde 30'a kadar daha hızlı tedavi edebiliyor.