TTB merkezi önünde konuşan CHP milletvekili, hekim Candan Yüceer: Türkiye, yaklaşık 15 senedir bu sabahlara uyanıyor

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" bildirisi sonrası Erdoğan'ın hedef gösterdiği Türk Tabipler Birliği yöneticileri evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı. Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri sabah 6.30 sularında evleri polis tarafından basılarak gözaltına alındı. Polisin, savcılık kararı doğrultusunda 'Silahlı Terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' gerekçesiyle TTB Merkez Binası'nda arama yaptığı bildirildi. Binada yapılan arama devam ettiği için hekimler binaya alınmadı.