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TTB Merkez Binası önünde bekleyenlere polis müdahale etti

30 Ocak 2018 14:40

Tayyip Erdoğan'ın “terörist seviciler” diyerek hedef göstermesi sonrasında haklarında soruşturma başlatılan TTB Merkez Konseyi yöneticisi hekimler sabaha karşı evlerinden gözaltına alındı ve TTB Merkez Binası'nda arama yapıldığı öğrenildi. Gözaltı haberinin ardından toplumsal muhalefet bileşenleri Twitter'dan ve TTB Merkez Binası önüne giderek TTB'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi. TTB önüne gidenler arasında CHP'li vekiller Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefi Kara, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ile SES Genel Sekreteri Pınar İçel ve SES eş başkanları, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB yöneticileri bulunuyor.

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