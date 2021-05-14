TTB Genel Sekreteri: Filyasyon ekiplerinin dağıttığı ilacın kullanımı son derece hatalıydı; ölümlerin kaçı bundan oldu, belirlenmeli

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Filyasyon ekiplerinin dağıttığı ilacın kullanımı son derece hatalıydı. Ölümlerin kaçı Hidroksiklorokin tarafından oldu, bu belirlenmeli" dedi.

Artı TV'de Medya Kritik programında konuşan Bulut, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) temmuz ayındaki kararlarında klorokin kullanımının Covid-19 hastalığında yeri olmadığına ilişkin bilgi paylaştığını hatırlattı ve "Biz de TTB olarak geçtiğimiz mayıs ayından bu yana defalarca klorokin kullanımının ciddi yan etkilerinin olduğunu belirttik ama görmezden gelindi. Nihayet 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kullanımdan kaldırdılar" diye konuştu.

Kaynak: Artı TV