T24 LogoT24 Logo
Haberler

TTB Genel Sekreteri: Filyasyon ekiplerinin dağıttığı ilacın kullanımı son derece hatalıydı; ölümlerin kaçı bundan oldu, belirlenmeli

"Ölümlerin kaçı Hidroksiklorokin tarafından oldu, bu belirlenmeli"

14 Mayıs 2021 13:23

Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Filyasyon ekiplerinin dağıttığı ilacın kullanımı son derece hatalıydı. Ölümlerin kaçı Hidroksiklorokin tarafından oldu, bu belirlenmeli" dedi. 

Artı TV'de Medya Kritik programında konuşan Bulut, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) temmuz ayındaki kararlarında klorokin kullanımının Covid-19 hastalığında yeri olmadığına ilişkin bilgi paylaştığını hatırlattı ve "Biz de TTB olarak geçtiğimiz mayıs ayından bu yana defalarca klorokin kullanımının ciddi yan etkilerinin olduğunu belirttik ama görmezden gelindi. Nihayet 7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle kullanımdan kaldırdılar" diye konuştu. 

Kaynak: Artı TV

Filyasyonekiplerölümkoronacoronapandemi

Diğer Videolar

Melih Bulu "6 ayda biter" demişti; Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Ali Deniz Şensöz: Film izleme deneyimi değişti, yalnızlaştı; her yerden üzerimize dizi ve film yağıyor

Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu: Çocuklarımla ilgili kirli bilgilerin medyada yer almasını istemiyorum

Madımak Katliamı | Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakıldı, semah dönüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı paylaşımı: Bu ateş 28 yıldır sönmüyor, enkazı kimse kaldırmıyor

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun tepkisine ilişkin soru soran gazetecilere böyle yanıt verdi: Siyasete alet olmayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24