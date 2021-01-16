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TTB'den Dr. Ali Özyurt anısına “araf’ta şölen”: "Şiirsizlik bir halk sağlığı sorunudur"

16 Ocak 2021 13:38

Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz yıl Ocak ayında hayatını kaybeden TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt anısına online şiir etkinliği gerçekleştirdi. 

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür, Sanat ve Edebiyat kolunun sergilediği Dr. Alper Aktaş’ın kaleme aldığı “araf’ta şölen” başlıklı şiirli tiyatro oyununa Türkiye'nin birçok ilinden hekimler katıldı. 

Oyunda, Rüştü Onur’dan Uğur Kaynar’a, Nilgün Marmara’dan Kaan İnce’ye erken kaybedilen şairlerin şiirleri okundu.

Oyunun sonunda söz alan Prof. Dr. Selçuk Erez, “Dr. Ali Özyurt yaşamıyla ve sizler biz hekimlere yeni bir şey gösterdiniz. Kültür, sanat ve edebiyatın ne kadar yaşamsal olduğunu… Evet, şiirsizlik bir halk sağlığı sorunudur.”

Dr. Ali Özyurt kimdir?

1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde (1981-1987) öğrenim gördü. 1987-1989 yılları arasında İnebolu Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 1989 yılında asistan olarak girdiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde halen anestezi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalıştı. Okul yıllarında hayali olan halk sağlığı alanında doktora unvanı aldı.

Öğrencilik yıllarından itibaren İstanbul Tabip Odası’nın her kademesinde ve TTB’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Evli ve bir kız babasıdır. Edebiyata ve medya/sosyal medya çalışmalarına özel ilgi duyan, TTB ve İTO’nun ilgili birimlerinde aktif faaliyet sürdüren Dr. Ali Özyurt, mesleki ve tabip odası faaliyetlerini içeren anılarını “Söz Uçar Yazı Kalır” ve “Umuduna Yaşamak” adlı iki kitapta toplamıştır.

ETİKETLER

Dr. Ali ÖzyurtProf. Dr. Selçuk ErezTürk Tabipleri Birliğiaraf’ta şölenşiirli tiyatro

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