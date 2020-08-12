TTB Covid-19 izleme kurulu üyesi Prof. Pala: Ülkemizde test stratejisi bir an önce değişmeli

Türk Tabipler Birliği (TTB) Covid-19 izleme kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Ülkemizde test stratejisi bir an önce değişmeli" dedi.

Habertürk'te katıldığı bir programda Türkiye'nin test stratejisini eleştiren Pala, "TTB olarak 4 aydır söylüyoruz, daha önce olası vaka tanımına girenlerle ilgili bir yaklaşım oldu. 1 hafta önce memnuniyet vericidir ki, Sağlık Bakanlığı çağrımıza kulak verdi, yalnızca PCR pozitif olanlara değil, onların temaslılarına da test yapılması kararını verdi. Bunu çok doğru buluyoruz ancak yetersiz" dedi.

"Başta sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakileri de test yapılacak insanlar içerisine almak zorundayız" diyen Prof. Pala, "Bu hastalıkla mücadelede temel mesele, hastanın sağlıklı kişiye bulaştırmaması için, kimin hasta olduğunu en yüksek oranda ayırıp onu sağlıklı kişilerden ayırmaktan geçiyor. Toplumla iletişimi en yüksek grubu sürekli test edecek bir yaklaşıma acilen ihtiyacımız var. diye konuştu.