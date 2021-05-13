TTB: Biz ne zaman bayram yapacağız?

Türk Tabipler Birliği (TTB) sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Bizler ne zaman bayram yapacağız” diye sordu.

TTB, sağlık çalışanlarının yaşadığı birçok sorun nedeniyle bayramı yaşayamadıklarını dile getirerek, Twitter hesabından “Emeğimizin sömürüldüğü, hayatını kaybeden meslektaşlarımızın haklarını alamadığı bir bayram geçiriyoruz. Bugün bizlere izin, istifa, tayin, emeklilik dahi her şey yasak; hastalık, ölmek, insanüstü çalışmak ise serbest! Bizler ne zaman bayram yapacağız” mesajını paylaştı.