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TTB Başkanı Raşit Tükel: Her koşulda barıştan yana olmayı sürdüreceğiz

05 Şubat 2018 22:16

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından yayımladıkları 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle 7 gündür gözaltında tutulan, aralarında Türk Tabipler Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu TTB Merkez Konseyi üyesi 8 kişi adli kontrol şartıyla serbert bırakıldı. TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTBM MK üyeleri hekimler Selma Güngör, Hande Arpat, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Bülent Nazım Yılmaz ve Sezai Berber bu sabah Ankara Adliyesi'ne getirildi. Aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 8 Merkez Konseyi Üyesi davcı ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TTB Merkez Konseyi üyeleri ve başkan Raşit Tükel'i adliye çıkışında, aralarında milletvekilleri, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi karşıladı. TTB Başkanı Raşit Tükel, Adliye önünde kısa bir açıklama yaptı, ve "Her koşulda barıştan yana olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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