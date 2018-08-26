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TSK'dan Atatürk'süz 30 Ağustos klibi

26 Ağustos 2018 00:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmedi. TSK, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı. İlki bugün TSK'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, 'Büyük Zafere Adım Adım' başlığını taşıyor. TSK tarafından hazırlanan videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e yer verilmedi.

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