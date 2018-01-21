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TSK'dan Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı': 108 hedef vuruldu

21 Ocak 2018 13:42

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında uçak seslerinin duyulmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım Türk savaş jetlerinin Afrin'deki hedefleri bombalamaya başladığını duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada da 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı bildirildi. 72 uçağın katılımıyla gerçekleşen operasyonda 108 hedef vuruldu. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, YPG tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.

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