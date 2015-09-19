T24 LogoT24 Logo
Haberler

TSK, Kıbrıs Harekâtı'nın yeni görüntülerini yayınladı

19 Eylül 2015 16:15

Genelkurmay Başkanlığı, Kıbrıs Harekâtı'nın 41. yıl dönümü nedeniyle harekata ilişkin yeni görüntüleri yayınladı. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı'nın 41. yıl dönümü nedeniyle Temmuz ayında törenler düzenlenmişti. Kıbrıs Harekâtı 14 Ağustos 1974 tarihinde Türk Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974'te adaya çıkarma yaptığı sırada çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kıbrıs'a havadan ve denizden yapılan çıkarma sırasında askerlerin çekilen görüntüsü ve harekat sonrasında Kıbrıs halkının Türk askerine sevgi gösterisi bulunması yer alıyor.

ETİKETLER

kıbrıs baruş harekatıyeni görüntülergenelkurmay

Diğer Videolar

Balkonlarına gelen maymunu kedi sandılar: "Baktım ki sandalyenin altında çekirdek çitliyor"

Gülistan Doku 10 gündür kayıp | Odasında intihar mektubu bulunduğu iddia edildi, eylemler sürüyor

Selin Sayek Böke: Krizin nedeni ahbap çavuş kapitalizmi; bu düzen değişmeli

Netflix'ten Osmanlı dizisi: 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı; müşteriler tahliye edildi

Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24