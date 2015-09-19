TSK, Kıbrıs Harekâtı'nın yeni görüntülerini yayınladı

Genelkurmay Başkanlığı, Kıbrıs Harekâtı'nın 41. yıl dönümü nedeniyle harekata ilişkin yeni görüntüleri yayınladı. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Harekâtı'nın 41. yıl dönümü nedeniyle Temmuz ayında törenler düzenlenmişti. Kıbrıs Harekâtı 14 Ağustos 1974 tarihinde Türk Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974'te adaya çıkarma yaptığı sırada çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kıbrıs'a havadan ve denizden yapılan çıkarma sırasında askerlerin çekilen görüntüsü ve harekat sonrasında Kıbrıs halkının Türk askerine sevgi gösterisi bulunması yer alıyor.