TSK, dün Afrin'de vurulduğu iddia edilen hastanenin görüntülerini yayınladı

Uluslararası ajanslar, yerel kaynaklara atıfta bulunarak "Türkiye'nin Afrin'de bir hastaneyi vurduğunu ve ölenlerin olduğunu" iddia etti. TSK ise resmi Twitter hesabından bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Aynı zamanda hastanenin durumunun iyi olduğunu gösteren drone görüntülerini paylaştı. Fransız haber ajansı AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini aktarmıştı. AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti" demişti. İngiliz Reuters haber ajansı da "Hastane vuruldu" haberini Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına dayandırıyordu. Haberler üzerine TSK'nın resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir."