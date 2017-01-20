Trump'tan Lincoln heykeline asker selâmı

ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere başkent Washington'a gelen Donald Trump için Lincoln Anıtı önünde karşılama töreni yapıldı. Devir teslim töreni kapsamında ilk olarak Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen Mike Pence dün, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Mezarlıktaki merasimin ardından başkentin sembollerinden Lincoln Anıtı'nda "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser gerçekleştirildi. Konserin ardından Trump ve Pence, Amerikalılara hitap etti. Trump'ın anıttaki Abraham Lincoln heykeline asker selamı vermesi dikkat çekti.