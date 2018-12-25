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Trump'tan 7 yaşındaki çocuğa: Noel Baba'ya inanmak marjinal değil mi?

25 Aralık 2018 10:30

ABD Başkanı Donald Trump, Noel arefesinde Beyaz Saray'da ülke genelinden çocukların telefonda sorularını yanıtladı. Trump'ın yedi yaşındaki bir çocukla Noel Baba hakkında yaptığı sohbet ise sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı. Bu oyun her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Noel arifesinde Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı'nı (Norad) arayıp 'Noel Baba'nın anlık konumu hakkında' bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'a bağlanıyor. Trump çifti de çocukların sorularına yanıt verip onlarla sohbet ediyor. Sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler ise Trump'ın Noel Baba'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki çocuğa yanıtı oldu. Trump, Coleman adındaki çocuğa "Merhaba, Coleman mı? Mutlu Noeller. Nasılsın? Kaç yaşındasın?... Okulda başarılı mısın? Hala Noel Baba'ya inanıyor musun?" diye soruyor. Daha sonra da Trump, "Çünkü yedi yaşında (Noel Baba'ya inanmak) marjinal, değil mi?" derken duyuluyor.

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