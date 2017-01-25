Trump’ın kürtaj karşıtı kararı dünya kadınlarını nasıl etkileyecek?

Donald Trump, Pazartesi günü imzaladığı başkanlık emriyle, ABD’den destek alan sağlık kuruluşlarının, kürtajla ilgili hiçbir operasyon yürütmemesini şart koşan bir kural koydu. ABD’nin mevcut yasaları, zaten, başka ülkelerdeki sağlık kurumlarına ve uluslararası sağlık kuruluşlarına verilen fonların, direkt kürtaj için kullanılmasını engelliyor. Ancak, karşıtları tarafından “küresel susturma kuralı (global gag rule)” olarak tanımlanan, Mexico City kuralı, bir sağlık kuruluşunun, ABD’den destek alması için başka yerlerden aldığı fonlarla da kürtaj hizmeti sağlamamasını, hatta kendisine gelen kadınlara kürtajı bir seçenek olarak dahi sunmamasını şart koşuyor. Bu kural, ilk defa 1984 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından yürürlüğe koyuldu. Reagan’dan sonra ülkenin başına gelen Cumhuriyetçi Başkanlar kuralı korurken; Demokrat Başkanlar kuralı kaldırdı. Barrack Obama’nın göreve başladığındaki ilk icraatlarından biri Mexico City kuralını iptal etmek olmuştu. Kongre’deki Demokrat Senatörler, Obama döneminde, kuralın geri getirilmesini engelleyecek bir yasa geçirmeye çalıştılarsa da senatonun çoğunluğunu elinde tutan Cumhuriyetçiler bu girişimi engelledi. Zeynep Ekmekçi'nin medyascope.tv'de yer alan haberine göre, Mexico City kuralı, ABD fonlarına ihtiyaç duyan yoksul ülkelerdeki kadınların, kendi ülkelerinde bir hak olarak tanınmış olsa bile, kürtaja erişimlerini kısıtlamakla kalmıyor. Kürtaj hizmeti sağlayan ya da ülkelerinde kürtajın yasallaşması için mücadele eden sağlık kurumlarının ellerinden önemli bir maddi kaynağı alarak, doğum kontrol ve üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımı da ciddi şekilde sınırlandırıyor. Birçok ülkede doğum kontrol, kadın sağlığı ve üreme sağlığı konularında çalışmalar yürüten Planned Parenthood, Mexico City ya da “küresel susturma kuralı”nın dünyadaki kadınlar için ne anlama geldiğini şu videoyla açıklıyor: