Trump'ın Adalet Bakanı Adayı Sessions: ABD'deki Müslümanların fişlenmesinden yana değilim

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın bakan adaylarının Senato'daki onay süreci başladı. Senatörlerin karşısına çıkan ilk isim olan Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions, "Hakkımda ortaya atılan ırkçılık iddiaları doğru değil" dedi. Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın bakanlığa aday gösterilmesi, geçmişte kullandığı iddia edilen ırkçı ifadeler nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı. Demokrat senatörler de iki gün sürecek oturumun ilk gününden Sessions'a, geçmişte sarf ettiği ve "ırkçılıkla" suçlanmasına neden olan bazı sözlerini hatırlattı. Senatörlerin sert sorular yönelttiği Jeff Sessions, siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkan Ku Klux Klan (KKK) örgütünün sempatizanı olduğu iddialarını reddetti.