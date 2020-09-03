Trump, yayın sırasında kendi sözünü keserek “Futbol istiyorum” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'ta yaptığı bir söyleşi sırasında kendi açıklamalarını keserek kameraya döndü ve "Bu arada futbolun geri dönmesini istiyorum" dedi.

ABD'de Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarını gelecek oyuncularını seçtiği üniversite futbol karşılaşmalarının Koronavirüs salgını nedeniyle durmasının ardından tekrar başlamasına yönelik istediğini sık sık belirten Trump bu kez söyleşi sırasında isteğini tekrarladı.

Fox News'tan Laura Ingraham'ın programına katılan Trump, soruları cevapladığı sırada bir anda kendi sözünü keserek "Futbolu geri istiyorum bu arada. İzliyor musunuz? Futbol istiyorum." dedi.