Trump'tan neden maske takamadığını soran muhabire: Basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Michigan’da otomobil üreticisi Ford firmasına ait bir fabrikayı ziyaret etti. Daha önceki fabrika ziyaretlerinde maske takmadığı için eleştirilen Trump'ın bu ziyarette de yüzünde maske göremeyen basın mensuplarının neden maske takmadığı ile ilgili sorusuna cevap veren Trump, "Arka tarafta maske taktım ama basına bunu görme zevkini tattırmak istemedim. Hem gözlüğüm hem maskem vardı'' yanıtını verdi.

Trump açıklama yaptığı alanda maske takmamasını ise ''Burada gerek yok. Herkese test yapıldı. Bana da test yapıldı. Hatta daha bu sabah yaptırdım. O nedenle burada takmaya gerek yok'' sözleriyle gerekçelendirdi.

Kaynak: VOA Türkçe