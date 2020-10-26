Trump'tan Cadılar Bayramı reklamı: Bir zombiyi nasıl fark edersiniz; Joe Biden sürümü

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD’de yeni tip Koronavirüs'le birlikte ülkenin gündemindeki bir numaralı konu Başkanlık seçimleri. 3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, adaylar Donald Trump ve Joe Biden, geçtiğimiz günlerde televizyonda son kez karşı karşıya geldi.

Programın ardından seçmenlere seslenmeye devam eden ikili, seçime sayılı günler kala son kozlarını oynamaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibinin hazırladığı bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaklaşan Halloween (Cadılar Bayramı) öncesi paylaşılan videoda ‘zombi’ istilasına dikkat çekiliyor. Trump’ın web sitesindeki videonun başlığı ‘How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition’ (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) olarak dikkat çekiyor.

"Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz"

Trump’ın sık sık yaşı ve akıl sağlığına ilişkin göndermeler yaptığı Biden’a bu kez ‘zombi’ imasında bulunuluyor. 77 yaşındaki Biden’ın görüntülerinin kolaj yapıldığı videoda, “İşte ceset gibi görünen birinin zombi olduğunu anlamanın yolu! Saldırgan davranışlar gösterir. İnsan etine iştah duyar. Anlaşılmayan homurtular çıkarır. Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz” gibi ifadeler yer alıyor.

Videonun sonunda ise “Yalnızca siz bir zombiyi Beyaz Saray’ın dışında tutabilirsiniz” yazısıyla Trump’ın kampanyası görülüyor.