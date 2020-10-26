T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trump'tan Cadılar Bayramı reklamı: Bir zombiyi nasıl fark edersiniz; Joe Biden sürümü

Trump'ın Cadılar Bayramı için yayınlanan videosu sosyal medyanın gündemine oturdu

26 Ekim 2020 16:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cadılar Bayramı için yayınlanan videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda Trump'ın rakibi Joe Biden'ın görüntüleri kullanılarak, "Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz" mesajı veriliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD’de yeni tip Koronavirüs'le birlikte ülkenin gündemindeki bir numaralı konu Başkanlık seçimleri. 3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, adaylar Donald Trump ve Joe Biden, geçtiğimiz günlerde televizyonda son kez karşı karşıya geldi.

Programın ardından seçmenlere seslenmeye devam eden ikili, seçime sayılı günler kala son kozlarını oynamaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya ekibinin hazırladığı bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaklaşan Halloween (Cadılar Bayramı) öncesi paylaşılan videoda ‘zombi’ istilasına dikkat çekiliyor. Trump’ın web sitesindeki videonun başlığı ‘How To Spot A Zombie: Joe Biden Edition’ (Bir zombiyi nasıl fark edersiniz: Joe Biden sürümü) olarak dikkat çekiyor.

"Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz"

Trump’ın sık sık yaşı ve akıl sağlığına ilişkin göndermeler yaptığı Biden’a bu kez ‘zombi’ imasında bulunuluyor. 77 yaşındaki Biden’ın görüntülerinin kolaj yapıldığı videoda, “İşte ceset gibi görünen birinin zombi olduğunu anlamanın yolu! Saldırgan davranışlar gösterir. İnsan etine iştah duyar. Anlaşılmayan homurtular çıkarır. Sizin yardımınızla zombilerin yükselişini önleyebiliriz” gibi ifadeler yer alıyor.

Videonun sonunda ise “Yalnızca siz bir zombiyi Beyaz Saray’ın dışında tutabilirsiniz” yazısıyla Trump’ın kampanyası görülüyor.

ETİKETLER

trumpbidenzombigöndermeseçimvideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Aralık 2020

"Geçinemiyoruz" diyen kafe-bar işçilerinden ikinci kez sessiz eylem: Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklardayız!

Alişan, 2 yıl önce 'liposuction' sonrası yaşadıklarını anlattı: 'Şükret ki ölmemişsin' dediler; maddi, manevi dava açtım

CHP'li Kaya "Şu gördüğünüz, AKP'nin 18 yılda sattıklarıdır" dedi; '13 metrelik' listeyi yere serdi

Siyaset dünyasından gazeteci Ayşegül Doğan'a destek: Gazetecilik suç değildir!

CHP’li Aydın: Sarayın 4 dakikalık gideri, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 nedeniyle gündem aşılar; canlı aşı, ölü aşı, vektör aşısı...

BBP Genel Başkanı Destici: Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayıncı İbrahim Çolak, Twitter'da taciz iddiasıyla karşı karşıya kalmasının ardından...

Şule Çet davasında bilirkişi olan Prof. Taner evinde ölü bulundu...

Avrupa Birliği, Türk şirket ve vatandaşlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye...

Sözcü yazarı Doğru: Albayrak'ın istifasında 24 saatin sırrı Millî Piyango...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 nedeniyle gündem aşılar; canlı aşı, ölü aşı, vektör aşısı...

BBP Genel Başkanı Destici: Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24