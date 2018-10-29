Trump, şemsiye maceralarına bir yenisini daha ekledi

Cumartesi Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilere Pittsburgh'daki sinagog katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, çare olarak, okullardan sonra bu kez ibadethanelerde de silahlı koruma bulunmasını savundu. Singagog içinde silahlı koruma olsaydı muhtemelen saldırgandan başka kimsenin ölmeyeceğini iddia eden Trump, demecini tamamlamasının ardından uçağın merdivenlerini elinde açık şemsiyeyle çıkmaya başladı. Kapıya geldiğinde şemsiyesini kapamaya zahmet etmeden oracığa fırlattı. Canlı yayındaki Amerikan kanalları, siyah şemsiyeyi başkanlık uçağının kapısında rüzgarla birlikte bir sağa bir sola salınırken gösterdi. Trump'tan sonra merdivenleri çıkan bir yetkili, şemsiyenin yanından geçip uçağa girmeyi tercih etti. Nihayet başkanı korumakla görevli Gizli Servis'ten bir ajan gelip şemsiyeyi kapatarak uçaktan içeri girdi.