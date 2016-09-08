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Trump: Putin, Obama'dan daha iyi bir lider

08 Eylül 2016 17:24

New York merkezli NBC televizyonu tarafından düzenlenen tartışma programında ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin iki adayı karşı karşıya geldi. Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "USS Intrepid" uçak gemisinde kozlarını paylaştı. Başkan adayları, "Başkomutanlık Forumu" adı verilen toplantıda, izleyiciler önünde savunma ve dış politikaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Terör örgütü IŞİD ile mücadele, ağırlıkla yer verilen konulardan biri oldu. Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e ilişkin övgü dolu sözleriyle dikkat çekti. Trump, Putin'in Obama'dan daha iyi bir lider olduğunu söyledi

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