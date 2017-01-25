Trump protestocuları, Beyaz Saray yakınlarında vince çıkarak pankart astı

Greenpeace üyesi 7 kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirmek amacıyla Beyaz Saray yakınlarındaki bir vinçe tırmandı. ‘Direniş’ yazılı bir pankart açan eylemciler, Trump’ın çevre politikalarına yönelik eylem çağrısında bulundu. ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen eylemle eşzamanlı olarak çevre örgütü Greenpeace’den yapılan açıklamada, “Ülkenin dört bir yanından protestocular eylemde ve Trump’ın çevre, toplum, ekonomi ve eğitim adaletine yönelik saldırılarına karşı direnişe, daha iyi bir Amerika için katkı koymaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.