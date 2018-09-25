T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trump kendini övdü, BM güldü: Bu tepkiyi beklemiyordum ama olsun

25 Eylül 2018 20:55

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump "1 yıl önce karşınıza ilk kez çıktım. Dünyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri söylemiş ve daha parlak bir gelecek için neler yapabileceğimizden söz etmiştim. Bugün yine BM Genel Kurulu'ndayım ve aldığımız yolu size anlatmak isterim. 2 yılda benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine BM Genel Kurulu'ndan gülme sesleri yükselirken Trump, "Bu tepkiyi beklemiyordum" dedi"

ETİKETLER

trumplaughgülmebmtoplantıabdgülüşmegüldümeclisbaşkan

Diğer Videolar

Düzce'de heyelan yolu kapattı, evleri su bastı

Kırmızıda geçen otobüs, öğrenci servisine çarptı: 5 yaralı

Alaplı Çayı'nın ağzı kapandı; taşkın tehdidi arttı

A Haber'in 'Mesele futbol değil; mesele daha duygusal' başlığı Fenerbahçelileri kızdırdı

Sahaya giren Kangal köpeği maçı durdurdu

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24