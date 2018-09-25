Trump kendini övdü, BM güldü: Bu tepkiyi beklemiyordum ama olsun

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump "1 yıl önce karşınıza ilk kez çıktım. Dünyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri söylemiş ve daha parlak bir gelecek için neler yapabileceğimizden söz etmiştim. Bugün yine BM Genel Kurulu'ndayım ve aldığımız yolu size anlatmak isterim. 2 yılda benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine BM Genel Kurulu'ndan gülme sesleri yükselirken Trump, "Bu tepkiyi beklemiyordum" dedi"