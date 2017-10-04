Trump kasırga mağdurlarının kafasına kâğıt havlu attı!

ABD Başkanı Trump bir kez daha çok tartışılacak bir harekete imza attı. Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'yu ziyaret eden Trump, mağdurlara kağıt havlu attı. ABD Başkanı Donald Trump, Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'yu ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 'güzel havayı' öven ABD Başkanı Trump, kasırga mağdurlarına kağıt havlu dağıttı. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Donald Trump'ı "ciddiyetsizlik" ve "kasırga mağdurlarıyla alay etmekle" suçladı.