Trump karşıtı eylem başlatan oyuncu LaBeouf'a gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin yapıldığı gün dört yıllık bir eylemin başlangıcını yapan oyuncu Shia LaBeouf, protesto noktasında gözaltına alındı. Independent’ın haberine göre LaBeouf, Trump’ın yemin töreninin gerçekleştiği gün New York City Hall’un dışına bir duvar, o duvara da bir kamera yerleştirdi. ABD’li oyuncunun amacı Trump karşıtlarının kamera karşısına geçip “O bizi bölemeyecek” sözünü tekrar etmesiydi. ‘Dayanışmanın gücü’nün hatırlatılmak istendiği eylem Trump’ın görev süresinin sonuna kadar devam edecek. Dün gece de eylem noktasında hazır bulunan LaBeouf, kameraya doğru “O bizi bölemeyecek” sözlerini tekrarlamasının ardından New York polisi tarafından gözaltına alındı. Başarılı oyuncunun gözaltı nedeni henüz açıklanmazken TMZ, canlı yayını engellemeye çalışanlarla LaBeouf arasında yaşanan kavganın gözaltının nedeni olduğunu yazdı. Her dakikası canlı yayınlanan eyleme Neo-Nazi’ler ‘yoğun ilgi’ gösteriyor. Protestoya katılan ABD yurttaşlarını ‘fişlemeye’ başlayan ABD’li Neo-Nazi’ler zaman zaman kameranın karşısına geçip Nazi sloganları atmayı da ihmal etmiyor.